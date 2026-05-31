رئیس اداره راه و شهرسازی دزفول از بازگشت اراضی ملی در شهرستان به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد تقی سراجیان گفت: با تلاش و همت کارکنان یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و پشتیبانی عوامل انتظامی در شهرستان این میزان رفع تصرف در سطح شهرستان دزفول اجرا شد و اقدامات لازم به عمل آمد.

وی ادامه داد: متصرفان بیش از ۱۲۰ متر مربع از این اراضی را به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد ریال تصرف کرده بودند که با هوشیاری و اقدامات به موقع رفع تصرف شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی دزفول، بیان کرد: از شهروندان درخواست می‌شود تا مشاهدات خود را از موارد زمین خواری به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.