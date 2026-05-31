به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شهرداری منطقه ۴ تهران از آغاز احداث ۲۴۰ واحد آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم واقع در خیابان جاجرودی این منطقه خبر داد.

سیدمحمد موسوی گفت : امروز شروع عملیات احداث ۲۴۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده در جنگ رمضان را داریم. در کل منطقه ۴ بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی آسیب دید که از این تعداد ۷۸۵۰ واحد تعمیر و تحویل ساکنان شده است. ۵۵۰ واحد هم مشمول تخریب و نوسازی است که برخی واحد‌ها را خود مالکین تقاضای تخریب داشتند و از این تعداد امروز ساخت ۲۴۰ واحد کلنگ خورد و در بازه زمانی حداکثر دوساله تحویل خواهد شد.

به منازل نیازمند تخریب و نوسازی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد تراکم تشویقی ارائه می‌شود

شهردار منطقه ۴ با بیان اینکه ۵۵۰ واحد از منازل مسکونی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم در منطقه ۴ مشمول تخریب و نوسازی است، گفت: تاکنون ساکنان ۳۱۱ واحد از این ۵۵۰ واحد آسیب‌دیده ودیعه مسکن دریافت کرده‌اند.

وی افزود: به میزان آسیب وارده برابر تصویب کمیسیون ماده پنج از ۲۰ تا ۵۰ درصد تراکم تشویقی به سازنده‌ها ارائه خواهد شد. همچنین در بحث عوارض تخفیف صد درصدی داده خواهد شد و پروانه را هم سیستمی می‌دهیم. ساکنان یک ریال هم پرداخت نخواهند کرد و شهرداری از ساکنان چیزی دریافت نخواهد کرد.

در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، حمله موشکی به محله جاجرودی در شرق تهران منجر به تخریب کامل یک مجتمع مسکونی ۲۰ واحدی شد. شدیدترین خسارت به پلاک ۱۲ کوچه جاجرودی وارد آمد که در آن ۱۲ عضو یک خانواده شهید شدند.