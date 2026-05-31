دستگیری سارق و مالخر لوازم منزل
فرمانده انتظامی جیرفت از دستگیری یک سارق و مالخر با کشف ۱۵ مورد سرقت لوازم منزل و کابل برق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان
، سرهنگ فیروزبخت گفت: با وقوع چند مورد سرقت منزل و کابل برق در جیرفت، مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ شهید بهشتی با اقدامات اطلاعاتی و گشتزنیهای هدفمند، موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق و مالخر در مخفیگاهشان شدند.
وی افزود: این متهمان در مواجهه با ادله و مستندات پلیس، به ارتکاب ۱۵ مورد سرقت اعتراف کردند. در این عملیات، مقادیری اموال مسروقه شامل دو دستگاه اسپیلت، دو دستگاه کولر گازی، انواع سیم و کابل برق و یک دستگاه خودرو کشف و توقیف شد.