به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ، سرهنگ فیروزبخت گفت: با وقوع چند مورد سرقت منزل و کابل برق در جیرفت، مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ شهید بهشتی با اقدامات اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های هدفمند، موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق و مالخر در مخفیگاهشان شدند.

وی افزود: این متهمان در مواجهه با ادله و مستندات پلیس، به ارتکاب ۱۵ مورد سرقت اعتراف کردند. در این عملیات، مقادیری اموال مسروقه شامل دو دستگاه اسپیلت، دو دستگاه کولر گازی، انواع سیم و کابل برق و یک دستگاه خودرو کشف و توقیف شد.