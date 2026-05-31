

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی علیان گفت: در اتفاقی قابل توجه برای دوستداران طبیعت و حیات‌وحش، پرنده چوب‌پا در برکه‌های فصلی شهرستان تفت اقدام به جوجه‌آوری کرده است؛ رخدادی که نشان می‌دهد حتی آبگیر‌های کوچک و موقتی در مناطق خشک نیز می‌توانند نقش مهمی در تداوم حیات گونه‌های جانوری ایفا کنند.

وی افزود: چوب‌پا از جمله پرندگان کنارآبزی است که زیست آن به تالاب‌ها، شوره‌زار‌ها و آبگیر‌های کم‌عمق وابسته است و مشاهده جوجه‌آوری این گونه در برکه‌های فصلی تفت، اهمیت این زیستگاه‌ها را در تأمین امنیت غذایی، استراحت و زادآوری پرندگان مهاجر و بومی به‌خوبی نشان می‌دهد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت با تأکید بر ارزش زیست بوک این رخداد گفت: چنین رویداد‌هایی ضرورت حفاظت از منابع آبی محدود و زیستگاه‌های فصلی را دوچندان می‌کند؛ چراکه همین زیستگاه‌های کوچک می‌توانند به پناهگاهی حیاتی برای گونه‌های مختلف جانوری در مناطق خشک تبدیل شوند.