مدیرکل تعزیرات حکومتی از رسیدگی به پرونده حمل ۷۷ لنگه آرد یارانه‌ای به صورت خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده حمل ۷۷ لنگه آرد یارانه‌ای به صورت خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۱۴۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

به گفته نجف زاده بازرسان صنعت، معدن و تجارت و ماموران بسیج اصناف استان آرد‌های کشف شده را با هماهنگی تعزیرات حکومتی استان و در حین تخلیه در انباری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی درخاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن‌های ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش نمایند.