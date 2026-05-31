رئیس دادگستری شهرستان فردوس از حلوفصل اختلافات خانوادگی و مختومه شدن سه پرونده قضایی در این شهرستان با میانجیگری صلحیار دادگستری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نقی خزاعی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه گفت: در هفتهای که گذشت، زوجهای به دلیل اختلافات شدید خانوادگی با مراجعه مکرر به دفتر خدمات الکترونیک قضایی، قصد داشت دادخواستهایی مبنی بر طلاق و مطالبه مهریه ثبت کند و همچنین پیگیری شکایت کیفری خود علیه همسرش با موضوع ضربوجرح و توهین را از طریق دادسرا ادامه دهد.
وی افزود: با توجه به رسالت دستگاه قضا در راستای تحکیم بنیان خانواده، پیش از ثبت و پذیرش نهایی این دادخواستها، پرونده برای انجام اقدامات اصلاحی به صلحیار دادگستری ارجاع شد.
رئیس دادگستری فردوس با قدردانی از تلاشهای صورت گرفته در این پرونده گفت: با وساطت صلحیار دادگستری دو جلسه صلح و سازش با حضور طرفین برگزار و مذاکرات اصلاحی صورت گرفت که منجر به حصول نتیجه شد.
خزاعی افزود: در نتیجه این جلسات، زوج ضمن تنظیم صورتجلسهای در پنج بند متعهد شد از رفتارهای تنشزا و تکرار تخلفات در زندگی مشترک خودداری کند؛ زوجه نیز با اعلام رضایت کامل، از اقامه دعوای طلاق، مطالبه مهریه و شکایت کیفری خود صرفنظر کرد و در نهایت سه پرونده مرتبط با این اختلافات با صلح و توافق طرفین مختومه شد.