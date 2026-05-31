به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ مهلت ارائه مدارک برای انتخاب واحد‌های صنعتی برتر، بهره‌برداران و مکتشفان نمونه معدنی، پیشکسوتان، زنان کارآفرین ملی و جوانان کارآفرین نمونه ملی سال ۱۴۰۵ تمدید شد.

بر اساس این گزارش، با توجه به درخواست‌های رسیده و استقبال فعالان اقتصادی، متقاضیان گرامی برای تکمیل و تحویل «فرم‌های خوداظهاری» و مدارک لازم، تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵فرصت دارند.

متقاضیان می‌توانند فرم‌های مربوطه را از طریق تارنمای خانه صمت ایران، وزارت صمت، اتاق بازرگانی، خانه معدن، خانه صمت جوانان و انجمن‌های تخصصی دریافت کرده و پس از تکمیل، حداکثر تا تاریخ اعلام‌شده (۱۲ خرداد ۱۴۰۵) به دفاتر «خانه صنعت، معدن و تجارت» استان‌ها تحویل دهند.

شایان ذکر است در استان‌هایی که دفتر خانه صنعت، معدن و تجارت فعال نیست، متقاضیان باید مدارک خود را تا مهلت مقرر به «ادارات کل صنعت، معدن و تجارت» آن استان ارائه دهند.