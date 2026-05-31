به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، استاندار کرمان با حضور در سایت کوهسار، یکی از مهمترین پروژههای نهضت ملی مسکن در شهر کرمان، از روند اجرای عملیات عمرانی و پیشرفت ساخت واحدهای مسکونی این مجموعه بازدید کرد.
دکتر محمدعلی طالبی به همراه مدیرکل راه و شهرسازی استان و جمعی از مدیران، رؤسا و کارشناسان دستگاههای مرتبط، از سایت کوهسار بازدید و آخرین وضعیت اجرای این پروژه را مورد بررسی قرار داد.
سایت کوهسار به عنوان یکی از سایتهای طرح نهضت ملی مسکن در شهر کرمان، در زمینی به مساحت ۷۲ هکتار تعریف شده و ظرفیت احداث چهار هزار و ۷۶۰ واحد مسکونی را دارد.
در حال حاضر عملیات اجرایی ساخت ۲ هزار و ۶۵۲ واحد مسکونی در این سایت در جریان است که بخشی از برنامه تأمین مسکن متقاضیان واجد شرایط استان را تشکیل میدهد.