جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: در برخی محور‌های مواصلاتی کشور به‌ویژه محور هراز و ورودی‌های پایتخت ترافیک سنگین جریان دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: اکنون ترافیک در محور هراز در مسیر رفت و برگشت و محدوده سه‌راهی چلاو سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه قزوین ـ کرج محدوده گلدشت و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک نیز ترافیک سنگین جریان دارد. همچنین محور شهریار ـ تهران در محدوده شهرقدس و آزادراه ساوه ـ تهران در حدفاصل بهمن‌آباد تا احمدآباد مستوفی با ترافیک سنگین صبحگاهی مواجه هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت سایر محور‌های پرتردد کشور تصریح کرد: تردد در محور‌های چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در هر دو مسیر روان است.

سرهنگ محبی درباره شرایط جوی محور‌های شمالی گفت: محور‌های چالوس، هراز و فیروزکوه با بارش باران و مه‌گرفتگی همراه هستند و در برخی محور‌های استان‌های گیلان، مازندران و گلستان نیز بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است.

وی ادامه داد: محور پاتاوه ـ دهدشت نیز به عنوان تنها محور مسدود غیرشریانی کشور همچنان مسدود است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، سفر خود را با احتیاط بیشتری انجام دهند.