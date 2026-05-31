نماینده ولی فقیه در استان یزد با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه در کشور، گفت: امروز زمان حفظ اتحاد، تقویت اعتماد عمومی و پرهیز از سخنان تفرقه‌برانگیز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری در گردهمایی ائمه جمعه استان با اشاره به اهمیت وحدت و انسجام ملی، گفت: دشمن همواره تلاش کرده است با ایجاد اختلاف و دوگانگی، کشور را در عرصه‌های مختلف از جمله انتخابات و مسائل اجتماعی دچار تفرقه کند، اما تدبیر رهبر شهیدمان همواره بر حفظ وحدت مردم و حضور آنان در صحنه بوده است.

وی با بیان اینکه حضور مردم به‌ویژه جوانان و نوجوانان در میدان موجب خنثی شدن نقشه‌های دشمن شده است، تصریح کرد: امروز بحمدالله شاهد تحول و حضور پررنگ مردم و نسل جوان در عرصه‌های مختلف هستیم و باید مراقب بود این اتحاد و همدلی دچار آسیب نشود. اکنون زمان اختلاف‌افکنی، بدگویی و تضعیف یکدیگر نیست.

امام جمعه یزد همچنین با اشاره به ضرورت جذب حداکثری اقشار مختلف جامعه به‌ویژه نسل جوان خاطرنشان ساخت: چه‌بسا افرادی که ظاهر آنان مطابق انتظار نباشد، اما دل در گرو انقلاب و نظام دارند؛ این افراد باید حفظ شوند و مورد توجه قرار گیرند. وظیفه امروز ما جهاد تبیین است؛ مسئله‌ای که رهبر شهید ما نیز همواره بر آن تأکید داشته‌اند.

وی با اشاره به ساده‌زیستی و روحیه مردمی حضرت امام خمینی (ره)، گفت: امام راحل در سخت‌ترین شرایط نیز همواره خود را همراه مردم می‌دانست و حاضر نبود در رفاه باشد، در حالی که مردم و یاران انقلاب در سختی و رنج به سر می‌برند. این روحیه، یکی از مهم‌ترین آرمان‌هایی است که باید حفظ و به نسل‌های آینده منتقل شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت موضوع جمعیت و فرزندآوری، ادامه داد: یکی از ضرورت‌های اساسی در این زمینه، تقویت اعتقاد عمومی به این حقیقت است که خدای متعال روزی‌رسان بندگان است.

وی با اشاره به آیات متعدد قرآن کریم اظهار کرد: آیات فراوانی در قرآن بر این مسئله دلالت دارد که انسان باید باور داشته باشد رزق و روزی در دست خداوند است و همواره با امید و توکل به او زندگی کند.

آیت‌الله ناصری افزود: در روایات و احادیث نیز بر توکل به خداوند تأکید فراوان شده است و ناامیدی از لطف و رزق الهی و امید بستن به غیر خدا، از آسیب‌های جدی در حوزه اعتقادی به شمار می‌رود. این باور باید به‌درستی در جامعه تبیین و نهادینه شود تا مردم با اطمینان و آرامش بیشتری به مسئله فرزندآوری و آینده خانواده نگاه کنند.