قرار حماسی هرمزگانیها در بندرعباس به شب نود و یکم رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، زن و مرد و پیر و جوان و شیعه و سنی در شب نود و یکم در بوستان غدیر و در محل زیر پرچم در ساحل خلیج فارس گرد هم آمدند و بر شعار مرگ بر دشمنان ایران؛ آمریکا و رژیم صهیونی، بازهم تاکید کردند.
پرچمداران خیابان خونخواه شهدای جنگ تحمیلی سوم و به ویژه امام شهید و ۱۶۸ شهید دانش آموز و معلم دبستان شجره طیبه میناب هستند.
مردم حاضر در میدان در قرار حماسی شبانه از رزمندگان در میدان به ویژه نیروی دریایی سپاه و ارتش و پدافند برای حفظ نظم ایرانی در تنگه هرمز و آسمان خلیج فارس قدردانی کردند.
تجمع شبهای حماسی هر شب در همه سیزده شهرستان هرمزگان برپاست.