مدیر آموزش و پرورش شهرستان ملارد از تجهیز ۴۷ واحد آموزشی این شهرستان به سامانه‌های تولید انرژی خورشیدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داوود محمدی‌فام گفت: با هدف مدیریت بهینه منابع و حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های پاک، طرح نصب نیروگاه‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی در ۴۷ مدرسه شهرستان ملارد با اعتباری بالغ بر ۳۳۰ میلیارد ریال به اجرا درآمد.

وی با اشاره به مزایای این طرح افزود: با بهره‌برداری از این سامانه‌ها، روزانه بیش از یک‌هزار و ۱۷۵ کیلووات ساعت انرژی پاک تولید و صرفه‌جویی می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش ملارد در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌های جاری مدارس، گامی مهم در جهت فرهنگ‌سازی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و آشنایی دانش‌آموزان با فناوری‌های نوین و پاک در محیط‌های آموزشی محسوب می‌شود.