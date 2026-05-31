به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بررسی آمار عملکرد درآمد‌های مالیاتی کشور در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مجموع درآمد‌های مالیاتی وصول‌شده در نخستین ماه سال به حدود ۷۷۸ هزار و ۹۹۳ میلیارد ریال رسیده است. این رقم شامل مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا‌ها و خدمات بوده و بیانگر نقش پررنگ درآمد‌های مالیاتی در تأمین منابع بودجه عمومی کشور است.

بر اساس این آمار، مالیات‌های مستقیم با وصول ۵۲۷ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال، حدود ۶۷.۷ درصد از کل درآمد‌های مالیاتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، مالیات بر کالا‌ها و خدمات با ۲۵۱ هزار و ۸۲۳ میلیارد ریال وصولی، سهمی معادل ۳۲.۳ درصد از کل درآمد‌های مالیاتی داشته است.

در میان اجزای مالیات‌های مستقیم، مالیات اشخاص حقوقی با وصول ۳۲۲ هزار و ۹۰۱ میلیارد ریال بزرگ‌ترین منبع درآمدی دولت محسوب می‌شود. این بخش به تنهایی حدود ۴۱.۵ درصد از کل درآمد‌های مالیاتی کشور و بیش از ۶۱ درصد از مالیات‌های مستقیم را تشکیل داده است. بخش عمده این درآمد نیز از محل مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و همچنین درآمد‌های حاصل از صادرات مواد خام، محصولات معدنی و پتروشیمی تأمین شده است.

همچنین مالیات بر درآمد‌ها با ثبت وصولی ۱۷۹ هزار و ۱۷۶ میلیارد ریالی، سهمی حدود ۲۳ درصدی از کل درآمد‌های مالیاتی کشور داشته است. در این بخش، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی با بیش از ۹۷ هزار میلیارد ریال و مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی با حدود ۵۱ هزار میلیارد ریال مهم‌ترین منابع درآمدی محسوب می‌شوند. مالیات مشاغل نیز در نخستین ماه سال بیش از ۲۶ هزار میلیارد ریال درآمد برای دولت ایجاد کرده است.

آمار‌ها نشان می‌دهد مالیات بر ثروت نیز با وصول ۲۵ هزار و ۹۳ میلیارد ریال، حدود ۳.۲ درصد از کل درآمد‌های مالیاتی کشور را به خود اختصاص داده است. در این بخش، مالیات نقل و انتقال املاک، حق تمبر و اوراق بهادار و مالیات نقل و انتقال سهام بیشترین سهم را در میان منابع مالیات بر ثروت داشته‌اند.

در بخش مالیات بر کالا‌ها و خدمات نیز مالیات بر ارزش افزوده همچنان مهم‌ترین منبع درآمدی دولت به شمار می‌رود. مجموع درآمد‌های مرتبط با مالیات و عوارض ارزش افزوده در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد ریال بوده است. علاوه بر این، درآمد‌های حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و همچنین منابع اختصاص‌یافته به شهرداری‌ها و بخش ورزش نیز سهم قابل توجهی از وصولی‌های این بخش را تشکیل داده‌اند.

عملکرد نخستین ماه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد همچنان بار اصلی تأمین درآمد‌های مالیاتی کشور بر دوش شرکت‌ها، فعالان اقتصادی و نظام مالیات بر ارزش افزوده قرار دارد؛ موضوعی که می‌تواند در ادامه سال و با رشد فعالیت‌های اقتصادی، نقش مهمی در تحقق منابع پیش‌بینی‌شده بودجه ایفا کند.