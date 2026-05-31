جمعی از بانوان شهر کوهات پاکستان بر همبستگی عمیق با ایران و تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جمعی از بانوان شهر کوهات واقع در مناطق شمالی پاکستان ضمن حضور در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در راولپندی، با مهدی طاهری، مسئول خانه فرهنگ کشورمان دیدار کردند.
در این دیدار، طاهری با اشاره به شرایط حساس منطقه و جنگ تحمیلی علیه ایران از طرف ایالت متحده و رژیم صهیونستی، گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و رهبری الهامبخش توانسته در برابر فشارها و تهدیدهای قدرتهای بزرگ ایستادگی کند و فرهنگ مقاومت را به عنوان یک الگوی زنده به جهان معرفی کند.
وی افزود: شهادت رهبر انقلاب، ضایعهای بزرگ و اندوهبار است، اما این فداکاری عظیم، عزم و اراده ملت ایران را در ادامه مسیر استقلال، عزت و مقاومت دوچندان ساخته است.
طاهری افزود: خانه فرهنگ ایران آمادگی دارد در زمینه ترویج زبان و ادبیات فارسی، بهویژه برگزاری دورههای آموزشی در مناطق مختلف پاکستان، همکاری و حمایت لازم را فراهم آورد.
بانوان شهر کوهات تأکید کردند که پیوند ما با جمهوری اسلامی ایران، صرفاً یک رابطه عادی نیست، بلکه ارتباطی عمیق، فکری و معنوی است.
آنان با اشاره به شهادت رهبر معظم، اظهار داشتند که در اندوهی عمیق و تأثر قلبی به سر میبرند و این ضایعه بزرگ را غمی مشترک برای سراسر امت اسلامی میدانند.
بانوان شهر کوهات همچنین، خاطرنشان کردند که جمهوری اسلامی ایران با درهم شکستن هیمنه استکبار جهانی، بهویژه ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل، عزت و سربلندی اسلام را به نمایش گذاشته است.
آنان، شهادت رهبر معظم را خسارتی جبرانناپذیر برای جهان اسلام توصیف کرده و با رهبر معظم انقلاب، سید مجتبی خامنهای، تجدید عهد و پیمان وفاداری اعلام داشتند و بر ادامه راه حق، عدالت و مقاومت تأکید کردند.