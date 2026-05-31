وی افزود: چون این فعالیت با سلامت مردم در ارتباط است، فرد باید مجوز‌های بهداشتی، کارت بهداشت، مجوز کسب وکار از درگاه ملی مجوز‌ها و استاندارد‌های لازم برای فعالیت در حوزه غذا را رعایت کند تا اگر مشکلی پیش آمد و کسی دچار مسمومیت شد یا اتفاقی برای او یا خانواده‌اش رخ داد، جایی برای ثبت شکایت و پیگیری حقوقی وجود داشته باشد.

راه اندازی بازار جنت در محل جدید تا نیمه تیر

وی در ادامه درباره آخرین وضعیت بازار جنت نیز گفت: شهرداری در حوزه حمایتی برای ۲۵۴ نفر از آسیب‌دیدگان تمهیداتی اندیشید و حدود دو هفته پیش به هر یک از این افراد مبلغ ۵۰ میلیون تومان به‌عنوان کمک معیشتی پرداخت شد.

اقوامی‌پناه با بیان اینکه زمینی به مساحت حدود ۴۰۰۰ مترمربع در منطقه ۵، در خیابان سیمون بولیوار و جنب ورزشگاه شهید کاظمی برای ادامه فعالیت اقتصادی آسیب دیدگان درنظرگرفته شده است، افزود: نمایندگان بازار جنت از محل بازدید کردند و صورت‌جلسه‌ای در این خصوص تنظیم شد.

وی گفت : قرار بر این شد که این فضا به یک بازار موقت تبدیل شود تا این ۲۵۰ کسبه بتوانند با استفاده از وامی که دریافت می‌کنند، کالا تهیه کرده و در آن محل مستقر شوند و فعالیت خود را ادامه دهند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در پایان تاکید کرد : کار عمرانی این پروژه آغاز شده و تاکنون تا مرحله تسطیح زمین پیش رفته است. نقشه‌کشی‌ها انجام شده، نوع سازه انتخاب شده و بخشی از امور قراردادی با پیمانکار مربوطه در حال انجام است. پیش‌بینی می‌شود نهایتاً تا نیمه دوم تیرماه تمامی سازه‌ها و غرفه‌ها نصب شود و کسبه بازار جنت بتوانند فعالیت شغلی خود را در محل جدید آغاز کنند.