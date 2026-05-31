رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از هماهنگی نهاد‌های حمایتی برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت: تأمین لوازم خانگی و بازسازی واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده بر اساس اولویت‌بندی خانوار‌ها انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با تشریح آخرین اقدامات این نهاد برای حمایت از مددجویان آسیب‌دیده در جنگ اخیر، از برنامه‌ریزی گسترده برای بازسازی منازل خسارت‌دیده و تأمین لوازم خانگی خانوار‌های آسیب‌دیده خبر داد.

سید مرتضی بختیاری با اشاره به خسارت‌های واردشده به منازل مددجویان در جریان جنگ تحمیلی سوم، گفت: نخستین مأموریت کمیته امداد در سال ۱۴۰۵ رسیدگی به وضعیت خانواده‌های شهدا و مجروحان این جنگ است.

وی افزود: در میان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد، ۵۲ نفر به شهادت رسیده و ۵۸ نفر نیز مجروح شده‌اند که رسیدگی به وضعیت این خانواده‌ها در اولویت برنامه‌های حمایتی قرار دارد.

رئیس کمیته امداد همچنین از برگزاری نشست‌های هماهنگی با نهاد‌های مختلف انقلابی و حمایتی خبر داد و گفت: جلساتی با مجموعه‌های زیرمجموعه دفتر مقام معظم رهبری، بنیاد مستضعفان (بنیاد علوی)، ستاد اجرایی فرمان امام (بنیاد برکت)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، آستان قدس رضوی و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شده است تا روند حمایت از آسیب‌دیدگان با سرعت بیشتری دنبال شود.

بختیاری با بیان اینکه تأمین لوازم خانگی خانوار‌های آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفته است، افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تهیه و توزیع این اقلام انجام شده و اولویت‌بندی خانوار‌های نیازمند نیز صورت گرفته است.

وی درباره روند بازسازی واحد‌های مسکونی خسارت‌دیده گفت: در تهران و شش کلان‌شهر دیگر، مسئولیت بازسازی بر عهده شهرداری‌ها خواهد بود و در سایر شهر‌ها نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی این مسئولیت را بر عهده دارد. همچنین تیم‌های ارزیابی به مناطق آسیب‌دیده اعزام شده‌اند و بررسی خسارت‌ها به‌طور کامل انجام شده است.

رئیس کمیته امداد افرود: دولت، نهاد‌های حمایتی و مجموعه‌های انقلابی برای اجرای تعمیرات اساسی و بازسازی واحد‌های تخریب‌شده پای کار آمده‌اند و این اقدامات بر اساس برنامه‌ریزی مشخص دنبال خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به حضور میدانی کمیته امداد در سراسر کشور گفت: در حال حاضر حدود ۵۰۰ موکب در میادین اصلی کشور فعال هستند. در تهران نیز موکب شهدای کمیته امداد در میدان آزادی، میدان امام حسین (ع) و برخی نقاط دیگر مستقر شده‌اند و در شهرستان‌ها نیز خدمات‌رسانی ادامه دارد. وظیفه خود می‌دانیم در کنار مردم باشیم و برای خدمت به آنان از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم.