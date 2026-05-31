تعداد نانواییهای پخت نان با آرد کامل در سطح استان، از سه واحد در سال ۱۴۰۳ به ۲۰۸ واحد فعال افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: با توجه به ارتقای فرهنگ مصرف نان در سلامت سبد غذایی خانوار، تعداد نانواییهای پخت نان با آرد کامل در سطح استان، از سه واحد در سال ۱۴۰۳ به ۲۰۸ واحد فعال تا به امروز افزایش یافت.
دکتر مهرداد شریفی افزود: نان کامل دارای فیبر، ویتامینهای گروه B، کلسیم، روی و منیزیم بیشتری است و با آرد کامل و سبوسدار تهیه میشود.
وی با تشریح اقدامات صورت گرفته در زمینه فرهنگسازی مصرف نان کامل در استان از اجرای پژوهشی گسترده در خصوص «آگاهی، نگرش و عملکرد جامعه نسبت به مصرف نان کامل» خبر داد.
شریفی ادامه داد: در این طرح، سه هزار خانوار در سطح تمامی شهرستانهای استان توسط کارشناسان تغذیه مراکز خدمات جامع سلامت و با همکاری اندیشگاه سلامت دانشگاه، مورد پرسشگری قرار گرفتند تا بر اساس دادههای دقیق، مداخلات در راستای فرهنگسازی مصرف نان کامل طراحی شوند.
رییس مرکز بهداشت خوزستان اضافه کرد: در این راستا، علاوهبر برگزاری سه جلسه کمیته برونبخشی، موضوع اهمیت نان کامل در شورای سلامت استان و همچنین در شورای سلامت شهرستانها مطرح شد تا هماهنگیهای لازم برای فعالسازی نانواییهای جدید و تداوم کار نانواییهای فعلی در تمامی شهرستانهای تابعه با جدیت پیگیری شود.
شریفی از اجرای بیش از ۲ هزار جلسه آموزشی در سطح شهرستانهای استان با هدف گسترش فرهنگ مصرف نان کامل خبر داد و تشریح کرد: علاوه بر این، در راستای فرهنگسازی عمومی، بیش از ۱۰۰ هزار دانشآموز در مدارس و بیش از ۵۰ هزار نفر از مراجعین به مراکز خدمات جامع سلامت و کارکنان ادارات، تحت آموزشهای تخصصی قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش مصرف نان کامل در کنترل و کاهش بیماریهای غیرواگیر مانند دیابت، فشار خون و چاقی نقش موثری دارد، بنابراین توصیه میشود حداقل یک وعده غذایی روزانه با نان کامل مصرف شود.