استاندار اردبیل، امسال از اختصاص ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی و اقتصادی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل استاندار اردبیل در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی و اقتصادی استان تزریق میشود که از این میزان ۵.۵ هزار میلیارد تومان به کارگاههای خرد و کوچک اختصاصیافته است.
مسعود امامی یگانه در ادامه سخنان خود گفت: بانکهای عامل مکلف شدهاند تا پایان خرداد، ۴۰ درصد از تعهدات تسهیلاتی سفر رئیسجمهور را پرداخت کنند و این اقدام چرخه تولید و اشتغال استان را شتاب میبخشد همچنین با برگزاری جلسات مشترک با هشت استان، سازوکارهای بهرهگیری از ظرفیتهای مرزی احصا شده است.
استاندار اردبیل درباره ناترازی انرژی افزود: صدور مجوزهای جدید تولیدی منوط به رعایت ضوابط مدیریت مصرف انرژی است و صنایع حیاتی باید سوخت دوم خود را تأمین کنند و در راستای نوسازی سبد انرژی، عملیات اجرایی ۷۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرکهای صنعتی با مشارکت واحدهای اقتصادی آغاز میشود.
امامی یگانه در پایان یادآور شد: توسعه طرحهای گلخانهای سالانه ۳۰ میلیون دلار ارزشافزوده و ارزآوری برای استان به همراه خواهد داشت که استفاده از تفویض اختیارات دولت به استانهای مرزی، تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی را تسهیل میکند.