کمک یک میلیارد ریالی خانواده نیکوکار به بیمارستان بردسکن
خانواده زندهیاد حاجمحمد روشنی، یک میلیارد ریال برای کمک به تکمیل بخشهای تخصصی بیمارستان ولیعصر بردسکن اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن گفت: برادرزادگان زندهیاد حاجمحمد روشنی این مبلغ را به یاد و نام عموی مرحوم خود برای تکمیل بخشهای مغز و اعصاب و قلب بیمارستان ولیعصر (عج) اهدا کردند.
دکتر حسین امامیان افزود: این کمک ارزشمند به حساب مجمع خیران سلامت بردسکن واریز شده است و در مسیر توسعه و تکمیل بخشهای تخصصی این مرکز درمانی هزینه خواهد شد.
وی همچنین از تلاشهای مستمر اعضای مجمع خیران سلامت شهرستان قدردانی کرد و گفت: مجمع خیرین سلامت، بازوی توانمند نظام سلامت در ارائه خدمات باکیفیت به مردم است و نقش این مجموعه در جذب، هدایت و هدفمند کردن کمکهای مردمی به سمت نیازهای ضروری حوزه درمان، بسیار مهم و اثرگذار است.