خانواده زنده‌یاد حاج‌محمد روشنی، یک میلیارد ریال برای کمک به تکمیل بخش‌های تخصصی بیمارستان ولی‌عصر بردسکن اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن گفت: برادرزادگان زنده‌یاد حاج‌محمد روشنی این مبلغ را به یاد و نام عموی مرحوم خود برای تکمیل بخش‌های مغز و اعصاب و قلب بیمارستان ولی‌عصر (عج) اهدا کردند.

دکتر حسین امامیان افزود: این کمک ارزشمند به حساب مجمع خیران سلامت بردسکن واریز شده است و در مسیر توسعه و تکمیل بخش‌های تخصصی این مرکز درمانی هزینه خواهد شد.

وی همچنین از تلاش‌های مستمر اعضای مجمع خیران سلامت شهرستان قدردانی کرد و گفت: مجمع خیرین سلامت، بازوی توانمند نظام سلامت در ارائه خدمات باکیفیت به مردم است و نقش این مجموعه در جذب، هدایت و هدفمند کردن کمک‌های مردمی به سمت نیاز‌های ضروری حوزه درمان، بسیار مهم و اثرگذار است.