به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با فرارسیدن سالگرد رحلت بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) و بزرگداشت یاد و مقام رهبر شهید، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، نشست علمی «از امام خمینی (ره) تا امام خامنه‌ای شهید؛ تداوم گفتمان مقاومت» در ارمنستان برگزار می‌شود.

این نشست با همکاری جمعی از دانشجویان و با حضور اساتید، پژوهشگران، فرهیختگان، ایران‌دوستان، ایران‌شناسان و دانشجویان دانشگاه برگزار خواهد شد و به بررسی مفاهیمی، چون مقاومت، گفتمان مقاومت، قدرت مقاومت و اقتدار در منظومه فکری امام خمینی (ره) و رهبر شهید اختصاص دارد.

این برنامه روز چهارشنبه، ۱۳ خردادماه به میزبانی دانشگاه اسلاونی دانشکده شرق‌شناسی برگزار خواهد شد.