رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: ترافیک در برخی از معابر و بزرگراه‌های پایتخت گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه‌های نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک است.

وی در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه‌های زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدراز شهید صیاد شیرازی تا مدرس ترافیک گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی ادامه داد: در مسیر غرب به شرق بزرگراه‌های آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد ترافیک است.

سرهنگ شریفی در پایان توصیه کرد: تجربه نشان از آن دارد برخی از تصادفات تلخ وناگوار در بزرگراه‌ها متاسفانه به دلیل عدم تمرکز و توجه به جلو در هنگام رانندگی رخ داده است. رانندگان محترم لطفا همچنان با سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی بین خطوط حرکت کنید.