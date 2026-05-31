کارشناس هواشناسی با اشاره به ناپایداری جوی در روزهای یکشنبه و دوشنبه، از آغاز بارش‌های گسترده و کاهش دما از روز چهارشنبه در مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نوروزیان کارشناس هواشناسی گفت: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی جوی، نشان‌دهنده استقرار یک سامانه نسبتاً ناپایدار برای امروز یکشنبه و فردا دوشنبه است که پیامد آن آسمانی غالباً نیمه‌ابری و افزایش موقتی ابر خواهد بود.

وی افزود: در این مدت به‌ویژه در مناطق نیمه غربی استان، وقوع بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست و شهروندان باید آمادگی لازم را برای این تغییرات جوی داشته باشند.

این کارشناس هواشناسی در ادامه به بهبود موقت شرایط جوی اشاره کرد و گفت: روز سه‌شنبه آسمان استان پایدار شده و شاهد افزایش نسبی دما خواهیم بود؛ اما این وضعیت دوامی نخواهد داشت، به‌طوری که برای روز چهارشنبه، هوای استان مجدداً ابری و در اغلب مناطق بارانی پیش‌بینی می‌شود.

نوروزیان همچنین درباره وضعیت دریای خزر هشدار داد و خاطرنشان کرد: دریا در روز‌های پیش رو نسبتاً مواج خواهد بود و شرایط برای شنا و گردشگری دریایی به‌هیچ‌عنوان مناسب نیست؛ لذا تأکید می‌شود سایر فعالیت‌های دریایی نیز با احتیاط کامل و رعایت نکات ایمنی انجام پذیرد.