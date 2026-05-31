رئیس سازمان بهزیستی کشور از ۳۰۶ هزار خدمت مشاورهای در ایام جنگ خبر داد و گفت: تاکنون برای ۶۷ هزار خانوار نیز در کشور آموزشهای تاب آوری و توانمند سازی در شرایط بحران ارائه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس سازمان بهزیستی کشور در سفر به خراسان شمالی و با حضور در نشست شورای اداری استان بر ضرورت حفظ ارتباطهای شکل گرفتهی سازمانها با مردم در جنگ تحمیلی سوم تاکید کرد.
سید جواد حسینی در این نشست با بیان اینکه مردم ایران با پایداری و ایستادگیهای خود تمام معادلات جنگی دنیا را بر همزدهاند و در حال رقم زدن تمدنی شگرف از دل جنگ هستند، گفت: این جنگ تحمیلی موجب بسط ارتباط سازمانها با مردم شده که حفظ آن بسیار ضرورت دارد.
حسینی با بیان اینکه امروز ارتباطهای شکل گرفته با مردم موجب مشروعیت بخشی بیش از پیش سازمانها شده است، خاطر نشان کرد: اجرای موفق طرح «مدیریت محله محور» با تاکیدات ویژه ریاست جمهوری نیازمند حفظ این ارتباط و گسترش آن است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه به اجرای ۱۷۲ ماموریت این سازمان اشاره کرد و اظهار داشت: در طرح «غربالگری چشم و گوش» موفق شدیم ۵۵۹ هزار کمبینا را در کشور از نابینایی وکم بینایی نجات دهیم.
وی گفت: ایران در تنبلی چشم در جهان سهم یک و نیم درصدی دارد و این در حالی ست که جهان در این بیماری رتبهی ۴ درصدی دارد.
حمایت از خانوارهای چند قلویی، بیمه رایگان زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری، اعطای کمکهزینه تحصیلی به هزار و ۷۳۷ دانش آموز و دانشجو از دیگر حمایتهای سازمان بهزیستی کشور از مددجویان تحت پوشش است که سید جواد حسینی در نشست شورای اداری خراسان شمالی به آن اشاره کرد.
استاندار خراسان شمالی در این نشست با قدردانی از خدمات و حمایتهای اثرگذار سازمان بهزیستی در حوزه توانمندسازی مددجویان و کاهش آسیبهای اجتماعی، از پیگیری جدی وعده رئیس سازمان بهزیستی کشور برای اختصاص ۶۲۰ میلیارد تومان اعتبار ویژه فعالیتها و تعهدات این سازمان در استان خبر داد.
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت تحقق کامل این تعهد، اظهار کرد: این اعتبار میتواند نقش مؤثری در توسعه خدمات حمایتی، ارتقای کیفیت زندگی جامعهی هدف و تسریع در اجرای برنامههای بهزیستی استان داشته باشد و تا تحقق کامل آن پیگیریهای لازم انجام خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به طرحهای اولویتدار بخش کشاورزی استان، بر تسریع در احداث پالایشگاه دام خراسان شمالی تأکید کرد و گفت: این پروژه از مهمترین طرحهای حوزه کشاورزی استان محسوب میشود و انتظار میرود سازمان جهاد کشاورزی اهتمام ویژهای برای پیشبرد آن داشته باشد.
نوری همچنین با پیگیری وضعیت تأمین مرغ گرم در بازار استان، خواستار برنامهریزی دقیق برای جوجهریزی متناسب با نیاز بازار شد و تصریح کرد: باید با پیشبینی مناسب و مدیریت تولید، از بروز هرگونه کمبود در تأمین مرغ مورد نیاز استان جلوگیری شود.
استاندار خراسان شمالی در ادامه به اهمیت راهاندازی مرکز پرتودهی شیروان اشاره کرد و افزود: با توجه به ظرفیتهای ارزشمند استان در تولید محصولات کشاورزی باکیفیت، بهرهگیری از فناوریهای نوین، راهاندازی این مرکز میتواند نقش مهمی در افزایش ماندگاری محصولات، توسعه صادرات و ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی ایفا کند.
در این نشست از ۲۱ دستگاه اجرایی که رتبهی برتر را در ستاد اقامه نماز کسب کردند و روابط عمومیهای برتر برای اجرای برنامه جهاد تبیین تجلیل شد.