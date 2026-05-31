فرماندار آستانه اشرفیه در جلسه ساماندهی سواحل گفت: این شهرستان با ۳۷ کیلومتر نوار ساحلی و ۶۲ ناجی غریق آماده میزبانی ایمن از مسافران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرماندار آستانه اشرفیه در جلسه ساماندهی سواحل شهرستان آستانه اشرفیه گفت: این شهرستان ۳۷ کیلومتر نوار ساحلی دارد که امسال ۶۲ ناجی غریق در طول نوار ساحلی مستقر شدهاند تا امنیت جانی شناگران را تأمین کنند.
حیدری نژاد افزود: در ۳۷ کیلومتر نوار ساحلی ۳۱ نقطه مشخص شده و تحت نظارت قرار دارد و ۳۲ نقطه خطرآفرین هم مشخص شده است که از مسافران و گردشگران تقاضا داریم در این نقاط خطرآفرین شنا نکنند.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان گفت: یکی از اهداف ما در طرحهای سالمسازی دریا ایجاد فضای کسبوکار است و دهیاران مناطق ساحلی باید با ایجاد بازارچههای دائمی عرضه صنایع دستی و محصولات محلی، درآمد پایداری برای روستاها و خانوارها رقم بزنند.