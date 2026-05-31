به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اداره کل دامپزشکی استان مرکزی اعلام کرد: ۱۲ تن خوراک طیور امسال در قالب یک محموله به خارج از کشور صادر شد که صادرات این محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

مقدار ۱۸۱ تن آلایش مرغی با رشد ۶۸ درصدی در قالب ۸ محموله با رشد ۶۸ درصدی نسبت به ۲ ماهه سال گذشته به خارج از کشور صادر شد.

۴۸۰ تن محصولات لبنی امسال در قالب ۲۲ محموله با نظارت این اداره کل در استان به خارج از کشور صادر شد که صادرات این محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۵ درصد افزایش داشته است.

۴۳ هزار و ۸۸۰ قطعه آبزیان زینتی در قالب ۴ محموله و مقدار ۳۸۴ تن خوراک و مکمل آبزیان با رشد ۱۰ درصدی نیز در این مدت در قالب ۱۶ محموله با نظارت اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد.