به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ جمعی از مدیران مدارس سمپاد تهران با حضور در سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان، شهادت همسر سرکار خانم ساسانی؛ رئیس اداره حراست سازمان که در ایام جنگ رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند را تسلیت گفتند و ضمن ابراز همدردی با خانواده شهید، بر ادامه راه شهدا و پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

الهام یاوری با اشاره به جایگاه والای شهدا، بر نقش فرهنگ اسلام و انقلاب در تربیت نسل‌های ایثارگر گفت: شهادت اگرچه با تلخی و سختی همراه است، اما حامل پیام‌های بزرگ و الهام‌بخشی نیز برای جامعه است.

وی با بیان اینکه خانواده شهدا بیش از دیگران سنگینی این فقدان را درک می‌کنند، افزود: انسان‌هایی که در مسیر دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های خود ایستادگی می‌کنند، حاصل فرهنگی هستند که بر پایه ایمان، ایثار و مسئولیت‌پذیری شکل گرفته است.

یاوری تأکید کرد: فرهنگ اسلام و انقلاب اسلامی توانسته انسان‌هایی تربیت کند که با تمام وجود پای آرمان‌های خود می‌ایستند و همین فرهنگ، سرمایه اصلی ملت ایران در عبور از دشواری‌هاست.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان با اشاره به تأثیرگذاری شهدا در تداوم مسیر عزت و استقلال کشور گفت: اگر امروز ملت ایران در برابر فشار‌ها و تهدید‌ها ایستادگی می‌کند، به برکت خون شهدا و تربیت نسل‌هایی است که روحیه مقاومت و مسئولیت‌پذیری را از این مکتب آموخته‌اند.

وی همچنین خانواده‌های شهدا را مایه افتخار جامعه دانست و خاطرنشان کرد: همه ما وظیفه داریم پیام ایثار و فداکاری شهدا را به نسل‌های آینده منتقل کنیم و قدردان خانواده‌هایی باشیم که بزرگ‌ترین سرمایه خود را در راه کشور تقدیم کرده‌اند.