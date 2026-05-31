حسن گلی همرزم شهید چمران از افتخارات البرزی هاست
حسن گلی که در روستای سیجان بخش آسارا متولد شده و تا دوران جوانی در استانهای البرز و تهران سپری کرده است سالهاست که ساکن بندرعباس است.
وی در دوران دفاع مقدس همرزم شهید دکتر چمران و فرمانده گردان ثارالله جنگهای نمامنظم بود که ۴۹ بار زخمی و به بیمارستان منتقل شد، اما پس از هر بار مداوا دوباره راهی جبهههای حق علیه باطل شد.
حسن گلی از ناحیهه فک، بینی، دست، پا و شکم بارها جانباز شده است و همچنان دل در گرو عشق وطن، رهبر معظم انقلاب و مردم دارد.