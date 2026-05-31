بهرهبرداری از تقاطع شهدای اقتدار خرمآباد در هفته دولت
معاون عمرانی استاندار لرستان گفت:تقاطع شهدای اقتدار خرمآباد هفته ی دولت به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مهدی مجیدی گفت:بر اساس برنامه زمانبندی ارائهشده ی شهرداری،طرح تقاطع غیرهمسطح شهدای اقتدار خرم آباد حداکثر تا هفته ی دولت به بهرهبرداری می رسد و با اجرای آن، گره ترافیکی موجود در این نقطه به طور کامل مرتفع خواهد شد.
معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به رفع کامل معارضین موجود در مسیر این طرح افزود:با پیگیریهای مستمر،همه ی موانع تملک برطرف شده است.
وی با قدردانی از تلاش مجموعه شهرداری و قرارگاه خاتمالانبیاء بیان کرد:عملیات اجرایی نیمه دوم پل هم با پیشرفت ۶۵ تا ۷۰ درصد در حال انجام است .