به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و جمعی از جامعه پزشکی استان، بخش بخش جدید آی سی یو جراحی قلب بیمارستان امام خمینی اهواز به بهره برداری رسید.

رئیس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی اهواز گفت: این طرح در جهت توسعه و افزایش کیفیت خدمات درمانی و با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال تجهیز و راه اندازی شده است.

دکتر محمد امین زرگر افزود: بخش مراقبت‌های ویژه جراحی قلب بیمارستان امام خمینی اهواز دارای هشت تخت بستری است.