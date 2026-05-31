به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که به مسافت ۲۱۵.۱ کیلومتر از آرون تا سن سامون برگزار شد به این شرح است:

۱- بنوآ کوسنفروی از فرانسه - تیم الامارات ۵:۱۲:۵۰ ساعت

۲- نوآ ایزیدور از فرانسه - دکاتلون زمان مشابه

۳- وینچنزو آلبانزه از ایتالیا - ایزی پست زمان مشابه

- در رده بندی کلی تور بوکله لوماین، بنوآ کوسنفروی از فرانسه و تیم الامارات با مجموع زمانی ۹:۰۸:۱۱ ساعت پیشتاز شد و تیبو گرول از فرانسه و تیم گروپاما با ۷ ثانیه اختلاف و نوآ ایزیدور از فرانسه و تیم دکاتلون با ۱۲ ثانیه اختلاف دوم و سوم هستند.