مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: وسایل برقی مانند تلویزیون و شارژر تلفن همراه، حتی در صورت خاموش بودن یا استفاده نشدن هم اگر به برق متصل باشند، بین ۱۵ تا ۱۸ درصد زمان روشن بودن برق مصرف می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حمید ساعدپناه افزود: مدیریت مصرف برق تنها به خاموش کردن چراغ‌ها محدود نمی‌شود، بلکه شارژری که ساعت‌ها به پریز متصل مانده، رایانه‌ای که پس از پایان کار روشن باقی مانده و دستگاه‌هایی که در حالت آماده‌به‌کار قرار دارند، همگی به‌صورت پنهان برق مصرف می‌کنند.

وی گفت: همه وسایل برقی از جمله تلویزیون، شارژر موبایل، ماشین لباسشویی، کولر و اتو، در زمان‌هایی که مورد استفاده قرار نمی‌گیرند باید از برق جدا شوند.

ساعدپناه با اشاره به اینکه در هرمزگان هر کیلووات ساعت برق ارزشمند است، افزود: مهار مصرف‌های پنهان، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای پایداری شبکه و صرفه‌جویی اقتصادی است.

