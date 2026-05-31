مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی، از اجرای طرح گسترده و ضربتی بازرسی و پایش استاندارد تجهیزات مستقر در شهربازی‌ها، زمین‌ها و خانه‌های بازی در استان خبر داد.

ابراهیم فخری با تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و حفظ سلامت کودکان و خانواده‌ها، اظهار داشت: با توجه به افزایش ضریب استفاده از مراکز تفریحی در روز‌های آتی، تمامی تجهیزات بازی مکلف به اخذ تاییدیه ایمنی سالیانه و انجام بازرسی‌های دوره‌ای هستند. در هیمن راستا، تیم‌های کارشناسی این اداره کل با همکاری شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت شده، پایش دقیق تمامی این مراکز را در دستور کار قرار داده‌اند.

مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی با هشدار جدی به مالکان و بهره‌برداران تجهیزات بازی، تصریح کرد: بهره‌برداری از تجهیزاتی که فاقد گواهی ایمنی معتبر باشند، ممنوع است. بازرسان ما در صورت مشاهده هرگونه تجهیز فاقد تاییدیه استاندارد، بلافاصله نسبت به پلمب دستگاه مربوطه اقدام خواهند کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش نظارتی مردم افزود: از شهروندان عزیز درخواست می‌شود هنگام حضور در شهربازی‌ها، حتماً نسبت به مشاهده گواهی ایمنی نصب شده بر روی تجهیزات اقدام کنند.

فخری در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل استاندارد آذربایجان غربی در موضوع ایمنی و سلامت مردم به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد و نظارت‌های میدانی تا اطمینان کامل از ایمنی تمامی مراکز تفریحی در سطح استان با قوت ادامه خواهد داشت.