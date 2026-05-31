به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رضا روستایی گفت: با تلاشهای شبانهروزی همکاران وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور، سامانه فواد ۱۲۸ اکنون در تمام نقاط کشور بهطور کامل فعال شده است. این سامانه با هدف کوتاه کردن فاصله بین دریافت صدای شهروندان و پیگیری مؤثر مشکلات اداری راهاندازی شده و اکنون در سطح ملی عملیاتی شده است.
وی افزود: شهروندان گرامی و همکاران محترم میتوانند هرگونه نارضایتی، تأخیر در ارائه خدمت، رفتار نامناسب کارکنان، عدم رعایت زمانبندی و سایر مشکلات اداری را با تماس به شماره ۱۲۸ گزارش کنند. شکایات ثبت و بلافاصله به مسئول مربوطه ارسال میشود تا در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری و رسیدگی گردد.
رضا روستایی تأکید کرد: فواد ۱۲۸ نه تنها ابزاری کارآمد برای ثبت و پیگیری شکایات است، بلکه فرصتی ارزشمند برای تقویت نظارت همگانی، ارتقای کیفیت خدمات اداری و افزایش رضایتمندی مردم و همکاران از دستگاههای آموزش و پرورش به شمار میرود.
روستایی در پایان از همه مدیران و کارکنان آموزش و پرورش خواست تا با استقبال فعال از این سامانه و رفع سریع مشکلات گزارششده، زمینه ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت هرچه بیشتر شهروندان را فراهم کنند.