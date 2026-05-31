به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سجاد محمدعلی‌نژاد گفت: برای نخستین بار، تمامی هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و قطعی شهر در سال ۱۴۰۴، از محل درآمد‌های پایدار و تجدیدپذیر تأمین شد.

محمدعلی‌نژاد درباره میزان تحقق بودجه شهرداری در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: با تلاش همکاران و متخصصان حوزه مالی و اقتصاد شهری شهرداری در ستاد، مناطق ۲۲ گانه و سازمان‌ها و شرکت‌ها در سال گذشته بالغ بر ۲۶۲ هزار میلیارد تومان منابع، برای اداره شهر تهران محقق شد.

افزایش ۱۰ برابری تحقق بودجه ۱۴۰۴ نسبت به ۱۳۹۹

وی با اشاره به وقوع دو جنگ تحمیلی و نااطمینانی اقتصادی در سال ۱۴۰۴ افزود: منابع بودجه در سال گذشته، فراتر از متمم ۲۵۲ هزار میلیارد تومانی مصوب شورای شهر تهران تحقق یافت و نسبت به منابع ۲۷ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۹ نیز، نزدیک به ۱۰ برابر شد.

معاون شهردار تهران با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های شهری گفت: بر اساس دستور موکد شهردار تهران، «سیاست انضباط مالی»، در شهرداری تهران اجرایی شده که نتایجی همچون «رشد چشمگیر دسترسی به منابع»، «افزایش شفافیت» و بهبود «نظارت‌پذیری فرآیند‌های مالی» را در پی داشته است.

وی افزود: با اجرای سیاست انضباط مالی، منابع در دسترس شهرداری فراتر از نرخ تورم رشد داشته و با پیگیری‌های مدیریت شهری این رشد در حوزه درآمد‌های پایدار، چشمگیرتر نیز بوده است.

محمدعلی‌نژاد تاکید کرد: تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر شامل هزینه‌های جاری و نگهداشت از محل درآمد‌های پایدار و تجدیدپذیر، اثر تکانه‌های اقتصادی بر خدمت‌رسانی به شهروندان را به حداقل می‌رساند.

معاون شهردار تهران ادامه داد: برای نخستین بار، ۱۰۰ درصد هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و قطعی شهر در سال ۱۴۰۴، از محل درآمد‌های پایدار و تجدیدپذیر تأمین شد؛ در حالی که درآمد‌های پایدار در سال ۱۳۹۹، کمتر از ۲۵ درصد این هزینه‌ها را پوشش می‌داد.

محمدعلی‌نژاد در پایان دستاورد‌های حوزه مالی در دوره کنونی مدیریت شهری را حاصل تلاش بی‌وقفه و دغدغه‌مندی همکاران پرتلاش شهرداری برشمرد و آن را ریل‌گذاری موثر در راستای کاهش اثر تلاطم‌های اقتصادی بر مدیریت شهر دانست.