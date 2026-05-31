معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت: تاکنون بیش از ۱۱۹ میلیون و ۳۷۳ هزار رأی وارد سامانه تناد شده و حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار رأی ارزیابی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جلسه هیئت مرکزی اتقان آرا با محوریت بررسی اجرای دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء (سامانه تناد) با حضور عبدالحمید مرتضوی معاون محترم نظارت دیوان عالی کشور و سایر اعضا برگزار شد و بند‌های ماده ۶ و ۸ دستورالعمل ارزیابی اتقان آرا و گزارش عملکرد سال گذشته ونیز تبیین برنامه ‎های سال جاری مورد بحث قرار گرفت.

مرتضوی هدف از برگزاری این نشست را بررسی وضع اجرای سامانه تناد، ارزیابی کیفیت آرای قضایی، بررسی چالش‌های اجرایی و ارائه راهکار‌های لازم برای ارتقای کیفیت آرا و بهبود فرآیند‌های نظارتی عنوان کرد.

معاون نظارت دیوان عالی کشور در تشریح وضع سامانه تناد و فرآیند ارزیابی آرای قضایی تصریح کرد: ارزیابی آرای همکاران قضایی در بازه نمره صفر تا ۲۰ انجام می‌شود و مطابق دستورالعمل ارزیابی اتقان آرا، نمرات کمتر از ۱۲ به‌عنوان آرای نامطلوب تلقی می‌شود.

مرتضوی افزود: مطابق ماده ۲۰ دستورالعمل، قضاتی که در دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب طی بازه زمانی پنج‌ساله میانگین نمره را کسب نکنند، پس از تأیید هیأت مرکزی برای گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی به معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه معرفی خواهند شد.

معاون نظارت دیوان عالی کشور عنوان کرد: تاکنون بیش از ۱۱۹ میلیون و ۳۷۳ هزار رأی وارد سامانه تناد شده است، حدود دو میلیون و دویست هزار رأی مورد ارزیابی قرار گرفته است و ۸۱۵۰ نفر از قضات دارای کارنامه ارزیابی هستند.

وی ادامه داد: به علت شرایط خاص کشور و تأخیر برخی استان‌ها در ارسال آراء، هنوز ارزیابی کامل آرای سال ۱۴۰۴ انجام نشده است.

در پایان جلسه، پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مطروحه و اتخاذ تصمیمات لازم، با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آرای قضایی، توسعه آموزش‌های تخصصی، استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند‌های نظارتی و اصلاح فرآیند‌های ارزیابی آراء قضائی تأکید نمودند.





