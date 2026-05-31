معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی یکی از مهمترین عوامل برهمزننده تمرکز راننده و افزایش خطر وقوع تصادفات جادهای و شهری است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ علیاصغر زارع معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به نقش حیاتی تمرکز در رانندگی گفت: یک راننده آگاه و باتجربه باید به طور همزمان محیط پیرامون خود را رصد کرده و با استفاده از اطلاعاتی که از مسیر، علائم راهنمایی و رانندگی، آینههای جانبی و داخلی و رفتار سایر کاربران ترافیکی دریافت میکند، بهترین و ایمنترین تصمیم را اتخاذ کند. این فرآیند نیازمند تمرکز کامل و توجه مستمر به شرایط ترافیکی است.
وی افزود: استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، به هر شکل اعم از مکالمه، ارسال پیام، فعالیت در شبکههای اجتماعی یا مشاهده محتوا، موجب کاهش سطح هوشیاری راننده میشود.
سرهنگ زارع ادامه داد: تحقیقات و تجربیات میدانی نشان میدهد رانندگانی که هنگام رانندگی با تلفن همراه صحبت میکنند، در بسیاری از مواقع برای چند ثانیه یا حتی چند دقیقه از شرایط واقعی مسیر و محیط اطراف خود غافل میشوند و این کاهش تمرکز، احتمال وقوع تصادف را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.
وی با تأکید بر اینکه استفاده از تلفن همراه حین رانندگی یک تخلف قانونی محسوب میشود، تصریح کرد: مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی، استفاده راننده از هرگونه وسیله یا تجهیزی که موجب انحراف ذهن، کاهش تمرکز یا اختلال در توجه به مسیر شود، ممنوع است و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا افزود: بسیاری از تصادفات رانندگی نه به دلیل نقص فنی خودرو یا شرایط نامناسب جاده، بلکه در نتیجه یک لحظه غفلت و کاهش تمرکز راننده رخ میدهد. تلفن همراه یکی از مهمترین عوامل ایجاد این غفلت است و میتواند در چند ثانیه جان راننده، سرنشینان و سایر کاربران ترافیک را به خطر بیندازد.
سرهنگ زارع از رانندگان خواست پیش از آغاز حرکت، تماسها و امور ضروری خود را مدیریت کنند و در طول رانندگی از هرگونه استفاده از تلفن همراه و وسایل مشابه خودداری کنند تا با حفظ تمرکز کامل، سفری ایمن برای خود و دیگران رقم بزنند.