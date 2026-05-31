



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد گفت: نقض اخطاریه‌های زیست محیطی، بی توجهی به فرایند تصفیه و ورود پساب کارخانه قند یاسوج به یکی از حیاتی‌ترین منابع آبی استان باعث شده تا پرونده این کارخانه بر روی میز قاضی قرار گیرد.

عبدال دیانتی نسب افزود: پرونده کارخانه قند یاسوج به دلیل بی توجهی به فرایند تصفیه و ورود پساب آلاینده آن به رودخانه بشار، پس از اخطاریه‌های مکرر زیست محیطی به مراجع قضایی ارسال شد.

وی با بیان اینکه اولین مرحله از روند برخورد با صنایع آلاینده صدور اخطاریه‌های زیست محیطی است ادامه داد: مطابق با قانون و با انقضاء مهلت مقرر در اخطاریه زیست محیطی، پس از بازدید از این کارخانه، اقدام مناسبی برای رفع آلایندگی پساب انجام نشد.