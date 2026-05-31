به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی ضمن عذرخواهی از عدم پرداخت مطالبات گندمکاران خوزستانی و با اشاره به مطالبات آن‌ها در این زمینه اظهار کرد: با پیشنهاد دولت اعتبارات خرید تضمینی گندم در زمان بررسی بودجه، از ۲۹۷ هزار میلیارد تومان به ۵۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش داده شد اما با این حال، هنوز پس از حدود ۳ ماه مطالبات کشاورزان و گندمکاران پرداخت نشده و آن‌ها از این مساله گله‌مند هستند.

وی افزود: در جلسه‌ای که با رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون ایشان، وزارت جهاد کشاورزی و اقتصاد داشتیم، آن‌ها قول دادند که نهایتاً تا پایان این هفته، بخشی از مطالبات گندمکاران پرداخت شود. وظیفه ما در سطح ملی، مطالبه‌گری برای کشاورزان و گندمکاران است.

یوسفی در خصوص پرداخت دیرکرد به کشاورزان، گفت: به کشاورزان دیرکرد پرداخت نمی‌شود. گندمکارانی که اقساط وام یا وام عقب افتاده دارند، جریمه می‌شوند، اما پرداخت پول گندمکاران توسط دولت با تاخیر انجام می‌شود. این گله‌ به حق کشاورزان است، اما ما با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای و مشکلات اعتباری کشور، تلاش می‌کنیم در سطح ملی این مطالبات را پیگیری کنیم.

پیگیری پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان از حق آلایندگی استان

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع وصول حق آلایندگی استان خوزستان گفت: این حق آلایندگی به بیش از ۸۱ شهرداری و ۴ هزار و ۴۰۰ روستای استان برمی‌گردد. جلسه‌ای با وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه داشتیم و آن‌ها پذیرفتند که ۲۰۰۰ میلیارد تومان از مطالبات حق آلایندگی استان پرداخت شود.

وی افزود: من از مدیران امور مالیاتی و اقتصاد و دارایی استان خوزستان تشکر می‌کنم، اما خواهش می‌کنم در اعلام وصول مطالبات حق آلایندگی اغراق نشود؛ این اغراق خیلی اوقات باعث ایجاد توقع و بزرگنمایی در کشور می‌شود.

حضور وزیر راه و شهرسازی در خوزستان در هفته آینده

مجتبی یوسفی از پیگیری‌های انجام‌شده برای حضور وزیر راه و شهرسازی در استان خبر داد و گفت: وزیر راه و شهرسازی را برای دو بخش به استان دعوت کردیم. ان‌شاءالله در هفته آینده ایشان در استان حضور پیدا خواهند کرد. این حضور برای پیگیری مطالبات به حق تکمیل پل عنافچه، مسکن مهر و ملی و همچنین طرح ۲ هزار واحدی نفت است.