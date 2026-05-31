مدیرکل مدیریت بحران استان یزد: شهروندان با توجه به افزایش دمای هوا و شدت تابش اشعه فرابنفش، با رعایت توصیههای ایمنی، از بروز آسیبهای ناشی از گرما و تابش مستقیم آفتاب جلوگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، احسان بالاکتفی گفت: بر اساس گزارشهای هواشناسی، شدت تابش اشعه فرابنفش در ساعات ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر به بالاترین میزان خود میرسد و ضروری است شهروندان از تردد و حضور غیرضروری در فضای باز طی این ساعات خودداری کنند. به گفته وی، انجام امور روزانه، خرید و مراجعات اداری بهتر است به ساعات ابتدایی صبح یا پس از غروب آفتاب موکول شود.
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با تأکید بر استفاده از تجهیزات حفاظتی استاندارد افزود: استفاده از کرم ضدآفتاب با SPF بالاتر از ۳۰ و طیف محافظتی گسترده، کلاه لبهدار، عینک آفتابی استاندارد دارای نشان UV۴۰۰ و لباسهای آستین بلند با رنگ روشن، نقش مؤثری در کاهش آسیبهای ناشی از تابش مستقیم خورشید دارد.
بالاکتفی با اشاره به حساسیت بیشتر برخی گروههای جامعه خاطرنشان کرد: کودکان، نوجوانان، سالمندان و افرادی که داروهای حساس به نور مصرف میکنند، بیش از سایر افراد در معرض خطر آفتابسوختگی و عوارض ناشی از گرما قرار دارند و لازم است مراقبت ویژهای از آنان صورت گیرد.
وی همچنین نسبت به آسیبهای چشمی ناشی از اشعه فرابنفش هشدار داد و گفت: بروز علائمی مانند سوزش چشم، احساس وجود جسم خارجی، آبریزش یا تاری دید میتواند ناشی از تأثیر اشعه UV باشد و در صورت تداوم این علائم، مراجعه به پزشک ضروری است.
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با اشاره به علائم گرمازدگی از جمله سردرد، تهوع، ضعف ناگهانی، تعریق شدید یا قطع تعریق تصریح کرد: در صورت مشاهده این نشانهها، فرد باید بلافاصله به محیطی خنک منتقل شده و اقدامات درمانی لازم انجام شود.
وی با رد برخی باورهای نادرست درباره تابش آفتاب افزود: قرار گرفتن در سایه بهتنهایی محافظت کامل در برابر اشعه فرابنفش ایجاد نمیکند، زیرا این اشعه از سطوحی مانند آسفالت، دیوارهای روشن و ماسه نیز بازتاب میشود. همچنین استفاده از کرم ضدآفتاب مانع جذب ویتامین D مورد نیاز بدن نخواهد شد.
بالاکتفی در پایان از شهروندان خواست با رعایت توصیههای ایمنی، از سلامت خود و خانواده در روزهای گرم سال محافظت کرده و هشدارهای دستگاههای مسئول را جدی بگیرند.