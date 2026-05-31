مردم مومن و انقلابی شهرستان قرچک در نود و یکمین قرارِ شبانه خود، با برپایی اجتماعی باشکوه، بر ادامه راهِ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و حمایت از اقتدار نیرو‌های مسلح در حفاظت از مرز‌های آبی و خاکی ایران تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نود و یکمین شب از شهادت جانسوز رهبر معظم انقلاب، خیابان‌ها و میادین اصلی قرچک شاهد حضورِ مردمی بود که با شعار «راهِ ما راهِ علی، رهبر ما خامنه‌ای»، بر زنده بودنِ تفکر مقاومت پافشاری کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع حماسی، ضمن تجلیل از حضور مقتدرانه دریادلان نیرو‌های مسلح در مدیریت راهبردی تنگه هرمز، این آبراه را خط قرمز امنیت ملی ایران دانستند. حاضران همچنین با اشاره به تهاجم رسانه‌ای دشمنان، بصیرت و آگاهی عمومی را راه مقابله با تحریفِ واقعیت‌های انقلاب برشمردند.