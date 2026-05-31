به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهرام درویشی با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره سد‌های استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر از ظرفیت یک میلیارد و ۳۴۵ میلیون مترمکعبی سد‌های استان کرمانشاه، ۷۴.۶ درصد ظرفیت آنها پر و بقیه خالی است.

وی ذخیره کنونی سد‌های استان کرمانشاه را حدود یک میلیارد مترمکعب اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با اشاره به آورد حدود ۲.۸ میلیارد مترمکعبی سد‌های استان کرمانشاه در سال آبی جاری از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تاکنون گفت: عمده این آورد مربوط به سد داریان بوده است.