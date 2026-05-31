در شهرستان گرمی، به دلیل نبود زیرساخت های لازم برای ذخیره سازی نزولات جوی، این نعمت الهی به هدر می رود که باعث کمبودِ آبِ شرب و کشاورزی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردببل مدیریت صحیح منابع آبی و ذخیره سازی آب، می تواند بخشی از مشکل کم آبی در منطقه گرمی را حل کند.

حاجی‌پور، فرماندار شهرستان گرمی گفت: با هماهنگی منطقه‌ای قرار است احداث سد‌های متوسط و حتی سد‌های معیشتی در این منطقه مورد توجه قرار گیرد تا جلوی تا جلوی ورود آب‌های جاری مرزی شهرستان گرمی به آن سوی جمهوری آذربایجان گرفته شود.

وی افزود: ما قدردان برنامه‌ریزی عام منطقه‌ای برای احداث سد‌هایی نظیر گیرآللو هستیم، اما همچنان انتظار می‌رود با احداث سد‌های کوچک و متوسط امکان مهار آب‌ها در مسیر رودخانه‌های مرزی بیش از گذشته فراهم آید.

وی همچنین تصریح کرد: ما دغدغه‌ها و نگرانی اهالی را در جاری شدن آب در رودخانه‌های مرزی و عدم کنترل آن به خوبی درک می‌کنیم و با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط سعی‌مان بر این است تا از این روان آب‌ها بهتر و شایسته‌تر استفاده کنیم.

فرماندار شهرستان گرمی خاطرنشان کرد: باید برنامه‌ای مدون برای جمع‌آوری این آب‌های سطحی و رودخانه‌های مرزی در شهرستان گرمی فراهم آید تا با توسعه بخش کشاورزی و دامپروری جلوی مهاجرت‌ها گرفته شده و به نوعی فرصت اشتغاله مولد در این بخش‌ها برای بیکاران منطقه فراهم آید.

حاجی‌پور گفت: در شرایطی احداث سد‌های منطقه‌ای در گرمی پیش‌بینی شده تا با مهار آب‌های بتوان بهره‌برداری بیشتری را از آنها انجام داد.