به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مرحله رکابزنان در مسیر ۲۰۰ کیلومتری گمونا دل فریولی تا پیانکاوالو رقابت کردند و نتایج به این شرح اعلام شد:

۱- یوناس وینگه گارد از دانمارک - تیم ویسما ۵:۰۳:۵۵ ساعت

۲- فلیکس گال از اتریش - دکاتلون ۱:۱۵ دقیقه اختلاف

۳- جی هیندلی از استرالیا - تیم بورا با زمان مشابه نفر دوم

در رده بندی کلی جیرودیتالیا، یوناس وینگه گارد از دانمارک و تیم ویسما با مجموع زمانی ۸۰:۱۷:۰۱ ساعت پیشتاز است و فلیکس گال از اتریش و تیم دکاتلون با ۵:۲۲ دقیقه اختلاف دوم و جی هیندلی از استرالیا و تیم بورا با ۶:۲۵ دقیقه اختلاف سوم هستند.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تادی پوگاچار از اسلوونی و تیم الامارات قهرمان شد و دانیل فیلیپه مارتینس از کلمبیا و تیم بورا و گرینت توماس از انگلیس و تیم اینوس دوم و سوم شدند.

در تاریخ تور جیرودیتالیا که از سال ۱۹۰۹ سابقه برگزاری دارد، فاستو کوپی اسطوره رکابزنی ایتالیا با ۵ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی رکورد دار است. آلفردو بیندا از ایتالیا با ۵ قهرمانی و یک نایب قهرمانی دوم و ادی مِرکس ستاره اسبق دوچرخه سواری جهان از بلژیک با ۵ قهرمانی سوم هستند.