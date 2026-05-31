به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بشرویه گفت: مرحومه فاطمه ابراهیم زاده مادر شهید محمد پورعباس در بشرویه در ۸۴ سالگی براثر کهولت سن دار فانی را وداع گفت.

عادل افزود: پیکر مرحومه فاطمه ابراهیم زاده فردا ساعت 16:30 در ارسک تشییع و در قطعه صالحین گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده خواهد شد.

شهید والامقام محمد پورعباس در سال ۱۳۴۷ متولد و در لبیک به ندای امام به جبهه‌های حق علیه باطل اعزام و سرانجام در سن ۱۸ سالگی در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی مهران به درجه رفیع شهادت رسید.