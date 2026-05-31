آرایشگاه متخلف در سلماس به دلیل انجام عملیات درمانی بدون مجوز تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در پی پیگیریهای مستمر و نظارتهای دقیق شبکه بهداشت و درمان سلماس یک آرایشگاه متخلف که در امور درمانی و پزشکی، از جمله تزریق فیلر، شیدینگ و تتو، بدون اخذ مجوز و تخصص لازم مداخله می کرد، با اخذ دستور قضایی شناسایی و مهر و موم شد.
این واحد متخلف پس از بررسیهای صورتگرفته، به دلیل تخطی از مقررات و تهدید سلامت عمومی، تعطیل و پرونده برای پیگیریهای قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.
بازرسان نظارت بر درمان، نظارت بر اماکن عمومی، اتاق اصناف و اتحادیه آرایشگران در این راستا همکاری و اقدام لازم را انجام دادند.
شبکه بهداشت و درمان سلماس بر اهمیت رعایت کامل موازین بهداشتی و قانونی در اماکن عمومی تأکید و اعلام کرد که با متخلفان در این حوزه قاطعانه برخورد خواهد کرد.