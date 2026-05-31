طرح ملی سنجش سلامت روان با هدف شناسایی سریع و ارائه مداخلات بههنگام روانشناختی، با تمرکز بر آسیبهای روانی پساجنگ، تا پایان خرداد در کیش اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، طرح ملی سنجش سلامت روان با هدف ارتقای سلامت روان جامعه و تسهیل دسترسی ساکنان به خدمات ارزیابی و مداخله، در کیش در حال اجراست.
طرح، همزمان با سراسر کشور بر شناسایی سریع، ارزیابی اولیه و مداخله زودهنگام در حوزه سلامت روان تمرکز دارد.
توجه ویژه به آسیبهای روانی پساجنگ و پیامدهای بحرانهای روانی در این طرح مدنظر قرار گرفته است.
سامانه شناسایی سریع، طبقهبندی سطح خطر و مداخلات زودهنگام فعال شده و ساکنان کیش میتوانند با تکمیل پرسشنامه طرح در فرآیند سنجش مشارکت کنند.
ساکنان کیش تا پایان خرداد فرصت دارند برای تکمیل فرآیند سنجش اقدام کنند تا زمینه شناسایی بهموقع افراد نیازمند حمایت و ارائه خدمات و مداخلات روانشناختی فراهم شود.
