معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از برگزاری تدریجی آزمونهای حضوری، معافیت برخی دانشجویان از آزمونهای کشوری و برنامههای وزارت بهداشت برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در گفتوگویی درباره وضعیت آموزش علوم پزشکی در کشور اظهار کرد: آموزش در گروه پزشکی در تمام طول جنگ تحمیلی سوم متوقف نشد و تنها بخشی از آموزشهای نظری به دلیل محدودیتهای موجود بهصورت مجازی ارائه شد.
وی با اشاره به ماهیت آموزش پزشکی افزود: حدود ۷۰ درصد آموزشهای پزشکی بهصورت عملی و بالینی انجام میشود و امکان جایگزینی این بخش با آموزشهای نظری یا مجازی وجود ندارد. به گفته چنگیز، حضور دانشجویان، کارورزان و دستیاران در محیطهای درمانی و مشارکت آنان در فرآیند ارائه خدمات سلامت در تمام این مدت استمرار داشته است.
معاون آموزشی وزارت بهداشت ادامه داد: آموزشهای عملی آزمایشگاهی نیز از شانزدهم فروردینماه بهصورت فشرده در دانشگاهها از سر گرفته شد تا دانشجویان بتوانند در بازههای زمانی کوتاه آموزشهای ضروری خود را دریافت کنند.
امکان مهمانی و مرخصی برای کاهش نگرانی خانوادهها
چنگیز با اشاره به نگرانی خانوادهها در شرایط جنگی گفت: وزارت بهداشت امکان مهمانی دانشجویان در دانشگاههای محل سکونت خانوادهها را فراهم کرد و همچنین مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی برای دانشجویانی که امکان ادامه تحصیل در آن شرایط را نداشتند، در نظر گرفته شد.
وی افزود: استقبال از طرح مهمانی دانشجویان بهویژه در دورههای بالینی قابل توجه بود و دانشگاههای مختلف برای پذیرش این دانشجویان پیگیریهای متعددی انجام دادند.
هیچ کمبودی در حضور کارورزان و دستیاران نداشتیم
معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره تأمین نیروی انسانی در بیمارستانهای آموزشی نیز اظهار داشت: در دورههای کارورزی و دستیاری هیچ کمبودی از نظر حضور دانشجویان وجود نداشت و حتی میتوان گفت میزان غیبت در این گروهها تقریباً صفر بود.
وی همچنین از شکلگیری پویشهای داوطلبانه دانشجویی در دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: بسیاری از دانشجویان برای کمک به بیمارستانها و سایر عرصههای مورد نیاز در دوران جنگ اعلام آمادگی کردند.
آزمونهای مجازی مورد تأیید وزارت بهداشت نیست
چنگیز در بخش دیگری از این گفتوگو با تأکید بر ضرورت برگزاری حضوری آزمونها تصریح کرد: وزارت بهداشت به دلیل نبود امکان احراز هویت دقیق و نظارت کامل بر روند پاسخگویی دانشجویان، آزمونهای غیرحضوری را تأیید نمیکند.
وی توضیح داد: برگزاری آزمونهای مجازی استاندارد نیازمند زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری پیشرفته، از جمله سامانههای احراز هویت چندمرحلهای و نظارت تصویری هوشمند است که در حال حاضر در دسترس نیست.
معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: اعتماد مردم به نظام سلامت ایجاب میکند که صلاحیت علمی فارغالتحصیلان رشتههای پزشکی، پرستاری، مامایی و سایر رشتههای علوم پزشکی با دقت و سختگیری کامل ارزیابی شود.
برگزاری تدریجی آزمونهای حضوری تا پایان مرداد
وی با اشاره به روند برگزاری آزمونهای دانشگاهی گفت: آزمونهای حضوری در دانشگاهها آغاز شده و دانشگاهها با هماهنگی شوراهای صنفی و گروههای دانشجویی برنامهریزی لازم را انجام دادهاند. همچنین تا پایان مردادماه فرصت کافی برای برگزاری این آزمونها وجود دارد تا فشار مضاعفی به دانشجویان وارد نشود.
چنگیز درباره آزمونهای کشوری تضمین کیفیت از جمله آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، آزمون جامع داروسازی و آزمون پیشکارورزی پزشکی نیز گفت: به دلیل شرایط جنگی امکان برگزاری این آزمونها در موعد مقرر وجود نداشت.
وی افزود: بر اساس بررسیهای آماری و نتایج آزمونهای سالهای گذشته، دانشجویانی که معدل آنان از حد مشخصی بالاتر باشد از شرکت در این آزمونها معاف خواهند شد و این معافیت دائمی است.
استانداردسازی و اعتباربخشی؛ محور برنامههای آموزشی سال ۱۴۰۵
معاون آموزشی وزارت بهداشت در ادامه، ارتقای کیفیت آموزش پزشکی را از اولویتهای اصلی این معاونت در سال ۱۴۰۵ عنوان کرد و گفت: استانداردسازی آموزش و اعتباربخشی برنامههای آموزشی از سالهای گذشته آغاز شده و با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت.
وی تأکید کرد: کیفیت آموزش تنها با قضاوتهای فردی قابل سنجش نیست و باید بر اساس استانداردهای مشخص، شاخصهای تعریفشده و ارزیابیهای مستمر مورد بررسی قرار گیرد.
چنگیز با اشاره به نقش دانشجویان علوم پزشکی در بحرانها گفت: آموزش پزشکی ذاتاً با مدیریت بحرانهای سلامت گره خورده است و دانشجویان باید در شرایط واقعی مانند همهگیریها، جنگ، زلزله و سایر بحرانها تجربه کسب کنند.
افزایش بیرویه ظرفیت؛ تهدیدی برای کیفیت آموزش پزشکی
معاون آموزشی وزارت بهداشت در پایان با انتقاد از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی اظهار داشت: در حال حاضر تعداد دانشجویان بیش از ظرفیت آموزشی موجود است و دانشگاهها با دشواری در حال مدیریت این وضعیت هستند.
وی تأکید کرد: کشور بیش از هر چیز به پزشکان توانمند و باکفایت نیاز دارد و کیفیت آموزش، حضور مؤثر استادان، امکانات آموزشی مناسب و مواجهه کافی دانشجویان با بیماران نباید قربانی افزایش کمی ظرفیت پذیرش شود.
