مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد: پرونده قاچاق چهار دستگاه ماینر در یزد بررسی و متهم به ۲ میلیارد و ۷۷۵ میلیون ریال محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، انصاری گفت: شعبه دوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان یزد به پرونده قاچاق چهار دستگاه ماینر به ارزش ۲ میلیارد و ۷۷۵ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: پس از بررسی مستندات و مدارک موجود، شعبه رسیدگی‌کننده تخلف انتسابی را محرز دانست و متخلف را علاوه بر ضبط دستگاه‌های کشف‌شده، به پرداخت جریمه‌ای معادل ارزش ریالی کالا‌های قاچاق محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تصریح کرد: برخورد قاطع با قاچاق کالا و تجهیزات غیرمجاز، در راستای صیانت از حقوق عمومی و حفظ امنیت اقتصادی جامعه با جدیت دنبال می‌شود.