پخش زنده
امروز: -
مردم مومن و انقلابی بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر در نود و یکمین شب از اجتماعات خودجوش مردمی، با حضور در میادین اصلی، بر ادامه راه رهبر شهید و صیانت از آرمانهای انقلاب تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب گذشته طنین «لبیک یا خامنهای» در فضای این بخش طنینانداز شد تا نود و یکمین شب از حضور حماسی مردم در پی شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب رقم بخورد.
در این اجتماع که با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جوانان منطقه برگزار شد، شرکتکنندگان با سردادن شعارهای انقلابی، ضمن تجلیل از مجاهدتهای نیروهای مسلح در حفظ اقتدار و امنیت کشور، بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ رسانهای دشمن پافشاری کردند.
حاضران در این تجمع، شهادت رهبر بزرگ انقلاب را مبدأ تحولی جدید در جبهه مقاومت دانسته و بر حاکمیت مطلق ایران بر آبراههای راهبردی از جمله تنگه هرمز و صیانت از تمامیت ارضی کشور تأکید کردند.