به منظور آمادگی برای اطفای حریق احتمالی در مراتع استان سمنان ، رزمایش یگان‌های حفاظت منابع طبیعی در مراتع گانو در شمال شهرستان دامغان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علیرضا رهایی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت : در این رزمایش ۵۰ نفر از تیم واکنش سریع یگان‌های حفاظت منابع طبیعی دامغان ،مهدیشهر ، شهمیرزاد و سمنان حضور داشتند تا با اعلام آتش سوزی فرضی ، یگان‌های حفاظتی در کمترین زمان برای خاموش کردن آتش اقدامکنند.

: مردم می‌توانند در صورت بروز آتش سوزی در مراتع و جنگل ها مراتب را با شماره ۱۵۰۴ و ۱۳۹ امداد جنگل و مراتع در میان بگذارند